Наумкин назвал удар США по Сирии внешнеполитической многоходовкой

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по сирийский авиабазе стал частью многоходовой схемы, а кроме того служил внутренним целям, в частности укреплению рейтинга президента Дональда Трампа, считает научный руководитель академического Института востоковедения, советник спецпредставителя ООН по Сирии Виталий Наумкин. По его словам, Россия в этой ситуации должна указывать на противозаконность действий Вашингтона.

"Это типичная многоходовка, спланированная. Но есть и другие факторы — чисто внутренние. Трамп повышает свою популярность, свой рейтинг внутри страны. Мол, смотрите, какой я крутой парень, могу это сделать, могу перешагнуть через все", — заявил Наумкин в эфире телеканала "Россия 24".

В условиях, когда ранее Трамп в качестве одного из приоритетов называл борьбу с ИГ (группировка запрещена в России), получается какой-то абсурд, сказал эксперт. "От Сирии нет никакой угрозы, сирийская армия бьет террористов… И правы те, кто пишет, что он подыгрывает фактически сегодня террористам", — пояснил эксперт.

"Но есть один интересный момент: аэродром Шайрат не был уничтожен ударами. Некоторые эксперты говорят, что "Томагавки" не попали по ВПП, дескать плохо летают. Все это чепуха. Они не могли не попасть. Я думаю, что это хорошо продумано: они специально оставили то, что можно было оставить сирийцам, показали им кулак, сильно им ударили. Но они оставили какие-то возможности, которые могут быть использованы дальше в борьбе с террористами", — сказал Наумкин.

По его словам "эта многоходовка рассчитана на очень многие параметры хитрого плана и призвана решить комплекс задач".

"Частично эти задачи (США) решены, и мяч на нашем (России) поле. Мы должны ответить так, чтобы все таки показать абсолютную противозаконность этих действий. Оно конечно противоречит международному праву, оно бессмысленно и конечно укрепляет позиции террористов. И самое главное, не доказано, кто же усе таки совершил химическую атаку (под Идлибом), и почему США не хотят объективного расследования", — сказал Наумкин.