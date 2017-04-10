Американская разведка продолжит расследование химатаки в Хан-Шейхуне

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Американское разведывательное сообщество продолжит выяснять, кто несет ответственность за совершение предполагаемых химатак в Сирии, заявил представитель центрального командования США Джон Томас в рамках регулярного брифинга.

"Ответ на вопрос, кто является ответственным за эту атаку, мы оставляем за разведслужбами, которые продолжат это выяснять. Национальные службы безопасности продолжат следить за этим", — сказал представитель Пентагона.

Вашингтон и его союзники по коалиции, в том числе Лондон, обвинили правительственные войска Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля.

США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, нанесли удар по сирийской военной базе.

В колонке для Sunday Times министр обороны Великобритании Майкл Фэллон возложил на РФ "косвенную вину за гибель каждого мирного жителя на прошлой неделе", и заявил, что уход Асада является ключевым условием для мирного урегулирования в Сирии.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем ранее подчеркнул, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, и в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.