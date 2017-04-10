ООН доставила гумпомощь 35 тысячам жителей окрестностей Дамаска

ООН, 10 апр — РИА Новости. Конвой Организации Объединенных Наций и Красного Полумесяца доставил в субботу гуманитарную помощь 35 тыс жителям окрестностей Дамаска, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Пища, вода, санитарные и гигиенические продукты были доставлены 35 тысячам мужчин, женщин и детей в (кварталах) Ялда, Бабила, Бейт-Сахем, а также в сельских районах провинции Дамаск", — сказал Дюжаррик. При этом, по его словам, не удалось провезти на эту территорию хирургическое оборудование. Последний гуманитарный конвой ООН побывал в этой местности почти два года назад — в мае 2015 года.

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