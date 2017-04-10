Главы МИД России и Турции обсудили сирийское урегулирование

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в понедельник отметили необходимость совместной работы для поддержания режима прекращения боев в Сирии и активизации межсирийских переговоров, заявили в МИД РФ.

"Министры подчеркнули, что сирийский кризис не может быть урегулирован военным путем. В этой связи отмечена необходимость совместной работы в целях поддержания режима прекращения боевых действий и активизации межсирийского переговорного процесса, в том числе на площадках Астаны и Женевы, руководствуясь резолюциями СБ ООН и решениями Международной группы поддержки Сирии", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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