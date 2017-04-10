Олланд заявил, что обеспокоен влиянием России и Ирана на будущее Сирии

МАДРИД, 10 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Президент Франции Франсуа Олланд заявил о необходимости политического перехода в Сирии, отметив, что этот процесс не должен происходить только совместно с Россией и Ираном.

"Сирия должна понять, что политический переход необходим, и этот переход не должен происходить только с Россией и Ираном", — сказал Олланд в рамках итогового выступления глав государства саммита стран юга Европы, прошедшего в окрестностях Мадрида.

Французский президент также прокомментировал ракетный удар США по сирийской военной базе, заявив, что "применение химического оружия недопустимо, и эта атака требовала ответа, который и пришел из США".

В Испании 10 апреля прошел III саммит стран юга, на котором присутствовали главы таких стран, как Испания, Франция, Италия, Португалия, Греция, Кипр и Мальта. Мероприятие прошло в резиденции Эль-Пардо недалеко от Мадрида, на саммите планировалось обсудить актуальные вопросы и сформировать общую позицию, в том числе по таким темам, как кризис беженцев, Сирия и Brexit. Это третий саммит юга после встречи в Афинах в сентябре 2016 года и в Лиссабоне в январе.

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