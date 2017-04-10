Чавушоглу согласился с необходимостью расследования химатаки под Идлибом

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым согласился с необходимостью провести расследование инцидента с химоружием в сирийском Хан Шейхуне 4 апреля, сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что в ходе разговора было "продолжено предметное обсуждение ситуации в Сирии в развитие предыдущего телефонного разговора 7 апреля".

"Лавров подтвердил неприемлемость предпринятого Вашингтоном акта агрессии против САР под надуманным предлогом и подчеркнул твердое намерение Москвы добиваться беспристрастного международного расследования инцидента в Хан Шейхуне 4 апреля с целью установления фактов. Чавушоглу согласился с необходимостью провести такое расследование", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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