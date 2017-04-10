США заявили, что используют механизм по предотвращению инцидентов в Сирии

РИА НОВОСТИ. США ПРОДОЛЖАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИНЦИДЕНТОВ В ВОЗДУХЕ С РФ В СИРИИ, КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО — ПЕНТАГОН

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