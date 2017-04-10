Источник: главы МИД России и Турции обсудили по телефону будущее Асада

АНКАРА, 10 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых были обсуждены последние события в Сирии, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции в понедельник.

"Наш министр переговорил сегодня с Лавровым и обсудил борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ – ред.), будущее (президента Сирии Башара) Асада и последние события в Сирии", — сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник Чавушоглу провел переговоры о ситуации в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.