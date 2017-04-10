Лавров и Зариф заявили, что удар США по Сирии нарушает международное право

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в Сирии после нанесения США ракетного удара по авиабазе в Хомсе, стороны подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением международного права и наносят ущерб борьбе с терроризмом, сообщает МИД РФ.

"Десятого апреля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Зарифом", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в ходе беседы "обсуждалась складывающаяся ситуация в Сирии после нанесения США ракетного удара по авиабазе в этой стране".

"С обеих сторон подчеркнуто, что такие агрессивные действия против суверенного независимого государства являются грубым нарушением международного права, прежде всего Устава ООН, создают угрозы региональной безопасности, наносят ущерб борьбе с международным терроризмом", — говорится в тексте сообщения.

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