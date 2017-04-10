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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийский дипломат рассказал, как Дамаск ответит на ракетный удар США

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (364)
16:0610.04.2017
(обновлено: 16:08 10.04.2017)
04740
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат 8 апреля 2017. Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома спустя сутки после ракетного удара США
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Дамаск в ответ на американский ракетный удар по аэродрому в Сирии намерен усилить борьбу с терроризмом и "освободить сирийскую территорию", но также готов продолжать мирные переговоры в Женеве и Астане, заявил посол САР в Индии Рияд Аббас.

"Мы ответим тем, что не дадим им реализовать их цель. Они хотят, чтобы мы сбавили темпы борьбы с терроризмом. Нашим ответом будет более активная борьба с терроризмом в Сирии и освобождение территории как можно скорее", — заявил Аббас на пресс-конференции, посвященной ударам США по авиабазе в Сирии.

Отвечая на вопрос, готова ли Сирия после случившегося продолжать переговоры по урегулированию сирийского кризиса, которые проходят в Женеве и Астане, он отметил, что Дамаск "решил пойти на переговоры, чтобы принести мир в страну и показать, что эти люди (оппоненты) не хотят завершения кризиса в стране".

Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка.
© AFP 2017/ Robyn Beck
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"Эти люди, которые участвуют в переговорах в Женеве и Астане, не представляют народ и страну, они представляют страны, которые поддерживают их финансово. Мы сделаем все возможное, готовы ехать куда угодно, чтобы достичь мира — в Женеву, в Астану, куда угодно. Но мы считаем, что эти люди несерьезны", — заявил сирийский посол.

Касаясь обвинений стран Запада в применении химоружия, Аббас отметил, что армия САР не имеет химоружия после уничтожения запасов в рамках международной договоренности, тогда как боевики могли им завладеть при поддержке из-за рубежа с целью осуществить провокацию в ситуации, когда сирийская армия успешно отбивает у них территории. Администрация США, в свою очередь, преследовала свои цели, в первую очередь, продемонстрировать силу и решительность новых властей в сравнении с предыдущей администрацией, заявил посол.

Флаг САР на улице Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Также он выразил благодарность за поддержку странам БРИКС. "Мы очень благодарны поддержке России и всех стран БРИКС, в том числе, конечно, Индии. Мы никогда не променяем наш суверенитет во имя чего-либо. Сейчас сложная ситуация — или мир, или война, ничего нет между ними", — отметил он.

При этом Аббас не ответил прямо на уточняющий вопрос, заявили ли индийские власти сирийскому руководству свое мнение по поводу произошедшего в стране в последние недели, отметив лишь, что Дамаск "доволен индийским подходом с самого начала". Он также добавил, что планирует в ближайшие дни встретиться с представителями индийских властей и донести до них видение Дамаском складывающейся ситуации.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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США в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.

Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Возобновление работы аэродрома Шайрат
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Спустя сутки после американского ракетного удара самолеты Военно-воздушных сил Сирии возобновили вылеты с аэродрома Шайрат.
Пилот сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Авиабаза функционирует в штатном режиме, самолеты выполняют боевые вылеты, нанося удары по местам дислокации террористов, и возвращаются на аэродром.
Самолет сирийских военно-воздушных сил над аэродромом Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому США нанесли в ночь на 7 марта.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Согласно данным высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в результате удара были уничтожены порядка 20 сирийских самолетов.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские вооруженные силы заявили, что в результате ракетного обстрела погибли десять сирийских военнослужащих.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
При ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Однако часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, серьезно не пострадала и взлетно-посадочная полоса.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Совет Безопасности ООН в тот же день провел специальное заседание в связи с ракетным ударом, нанесенным США по авиабазе в Сирии.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Во время экстренного заседания Россия призвала США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат 8 апреля 2017. Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома спустя сутки после ракетного удара США
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Минобороны России после американского удара по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.
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Война в Сирии
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