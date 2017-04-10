Бут: на любой сигнал "Томагавками" Россия может ответить "Тополями"

БАНГКОК, 10 апр – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, считает, что если ракетный удар США по сирийскому аэродрому был "сигналом" ракетами "Томогавк" для России, то РФ всегда может дать ответный сигнал ракетами "Тополь".

"Недавний удар по Сирии – здесь все не так просто, и по какой логике это было сделано, совершенно непонятно. Почему это было сделано именно во время встречи (президента США Дональда Трампа) с китайским президентом, какой политический урон нанес этот удар – понять непросто. Может быть, удар по Сирии на самом деле предназначался не Сирии, а был эдаким "сигналом", посланным вовсе не сирийскому руководству или президенту (России Владимиру) Путину, а Северной Корее, и "переданным" через китайского президента?", — заявил Бут РИА Новости по телефону.

"С другой стороны, наши всегда при необходимости могут послать в ответ на сигнал "Томагавками" свое уведомление "Калибрами", а потом дать окончательный ответ "Тополями". Поэтому за дальнейшее развитие этой ситуации, думаю, можно не волноваться", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>