Сирию ждет раскол в случае ухода нынешней власти, считает замглавы МИД

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Сирия перестанет существовать как государство и расколется в случае отставки действующего руководства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

К сложению полномочий президентом Башаром Асадом и началу так называемого переходного периода с начала кризиса в 2011 году призывают сирийская оппозиция и многие западные государства. Россия не раз заявляла, что судьбу Асада должен решать только сирийский народ.

"Мы говорим всегда, что Сирия без этого руководства, правительства и президента раскрошится, и прекратит существовать государство и его институты", — сказал Микдад, при этом подчеркнув, что руководство осознает необходимость реформ.

Он отметил, что идея переходного периода в последнее время стала "главной заботой" в том числе для спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, что делает его не посредником при разрешении конфликта, а представителем одной из его сторон.

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