Песков прокомментировал публикацию о переходе США "красной черты" в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Кремлю неизвестно о заявлениях "командного центра" России, Ирана и военных, поддерживающих президента Сирии Башара Асада, о пересечении США "красной черты" в Сирии, о которых заявляют СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление общего командного центра боевых действий в Сирии сообщило, что в центре назвали "переходом красной черты" ракетный удар США по сирийской авиабазе. Также агентство сообщало, что на это может последовать соответствующая реакция.

"Нам неизвестно, подтвердить не можем, и мы не знаем, откуда это взяло агентство Рейтер, и откуда взялись эти опять анонимные источники", — сказал Песков.

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