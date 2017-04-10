США демонстрируют нежелание взаимодействовать по Сирии, считают в Кремле

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США демонстрируют полное нежелание взаимодействовать по сирийскому урегулированию и учитывать интересы других партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Американская сторона таким образом продемонстрировала полное нежелание каким-то образом взаимодействовать по Сирии и учитывать интересы и озабоченности друг друга", — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о прекращении действия меморандума о безопасности полетов в связи с нанесением удара США по Сирии.

Говоря о прекращении действия меморандума и дальнейших механизмах взаимодействия в этом вопросе, Песков посоветовал адресовать данный вопрос министерству обороны.

После ударов США по Сирии Песков заявлял, что меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл. При этом он сообщил, что технологические возможности по обмену информацией об ударах в Сирии остаются, но обмена данными не будет.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии между военными РФ и США действовал с октября 2015 года. Его положения призваны повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы высокого уровня по вопросам выполнения меморандума. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

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