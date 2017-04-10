Песков: повторение мантры об уходе Асада не приближает деэскалацию в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Декламации о необходимости ухода президента Сирии Башара Асада со своего поста не приближают к политическому урегулированию в арабской республике, разрешить ситуацию возможно только путем переговоров в Женеве и Астане, альтернативы им нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декламирования мантр, что Асад должен уйти, не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии. Единственно возможный вариант — продолжать ту самую кропотливую работу: женевский процесс, усилия в рамках астанинского процесса, которые ведутся", — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что есть женевский процесс, и есть астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского.

"Поиски в рамках урегулирования ведутся именно там, это чрезвычайно важно. Ясно, что это очень сложный процесс, он, к сожалению, гораздо больше растянут во времени, чем всем хотелось бы, но пока иной альтернативы нет", — сказал пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос журналистов, может ли Москва предложить партнерам какую-либо форму компромисса по урегулированию в Сирии, и просьбу прокомментировать заявление главы МИД Франции Жана-Марка Эйро о том, что необходимо совместно с РФ искать политическую альтернативу Асаду.

Ранее Эйро заявил, что Париж не стремится к конфронтации с Москвой или Тегераном, однако Иран и РФ должны понять, что поддерживать сирийского президента Башара Асада бессмысленно.

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