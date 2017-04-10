"Адмирал Григорович" усилит ПВО в Сирии, считает эксперт

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота ВМФ России "Адмирал Григорович", возвратившийся в Средиземное море, своими огневыми возможностями усилит противовоздушную оборону (ПВО) войск, сил и объектов в Сирии, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Ранее сообщалось, что фрегат (СКР) Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в состав постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. В период с 3 по 5 апреля "Адмирал Григорович" являлся кораблем-хозяином в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск и принял участие в двусторонних российско-турецких военно-морских учениях типа PASSEX.

В настоящее время в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся до 10 кораблей и судов обеспечения.

"Я думаю, если корабль выстроить в системе противовоздушной обороны, он, бесспорно, усилит ПВО в заданном секторе на дальность применения имеемого оружия", — сказал Валуев РИА Новости в понедельник.

Он отметил, что огневые возможности зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Штиль" и корабельной артиллерии российского фрегата позволяют сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк".

"Томагавк" летит на низкой траектории. Если заранее обнаружен залп разведкой и заранее приготовиться, то можно сбить, потому что на низкой высоте на малом расстоянии обнаруживается ракета. У "Адмирала Григоровича" три контура ПВО: большой дальности — 40-50 километров; средней — 20; малой — 5-6 километров. Соответственно применяются ЗРК "Штиль", 100-миллиметровая артустановка и зенитные автоматы", — пояснил адмирал.

По его словам, "Адмирал Григорович" без нарушения правил мореплавания "может приближаться на дистанцию 10-15 кабельтовых (один кабельтов — 185,2 метра) к американским кораблям".

Валуев также считает, что Россия не бросит Сирию перед лицом агрессии США.

"Анализ показывает, что мы не собираемся этого делать, хотя американцы ведут себя, конечно, нагловато. Пока мысли такой нет, чтобы бросить партнера", — добавил Валуев.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

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