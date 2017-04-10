Китай выступил против применения военной силы в Сирии

ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выступает против применения военной силы в Сирии, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил американскому президенту о "понимании" в связи с ударом США по Сирии.

Дональд Трамп лично информировал Си Цзиньпина, который находится с визитом в США, о ракетном ударе военных США по правительственной авиабазе в Сирии. Официальные сообщения о времени удара свидетельствуют, что операция была проведена прямо во время совместного обеда Трампа и Цзиньпина в Мар-а-Лаго. По словам Тиллерсона, Си Цзиньпин заявил, что он "понимает" действия США "из-за гибели детей".

"Китайская сторона всегда выступала и выступает против использования военной силы в международных отношениях, выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности других государств. Мы считаем, что политическое решение — единственный путь урегулирования сирийского кризиса", — заявила на брифинге Хуа Чуньин на просьбу журналистов прояснить, правильно ли интерпретировал американский госсекретарь слова Си Цзиньпина.

Хуа Чуньин подчеркнула, что первостепенная задача на данный момент предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации в Сирии и обеспечить процесс политического урегулирования, который дался с большим трудом.

Она добавила, что будущее Сирии должен решить сирийский народ, а международное сообщество должно уважать его выбор.

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