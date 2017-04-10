Удар США по базе в Сирии навредил переговорному процессу, заявил Роухани

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по базе в Сирии навредил переговорному процессу, заявил президент Ирана Хасан Роухани, добавив, что единственное решение ситуации в САР является политическим.

"Что касается Сирии, окончательное решение должно быть политическим. Мы считаем, что переговоры о мире должны лучше продвигаться, чтобы мы могли ближе подойти к окончательному решению кризиса в Сирии. То, что сделали США, навредило переговорному процессу", — заявил Роухани.

Президент Ирана также осудил решение главы США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии, заявив, что повторная бомбардировка осложнит ситуацию в регионе.

"Правительство Трампа, которое заявляло, что его цель – борьба с терроризмом, сегодня поддерживает терроризм, и повторное решение об ударе по Сирии осложнит ситуацию в регионе", — заявил Роухани.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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