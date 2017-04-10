Глава МИД Бельгии призвал Трампа "вернуться в рамки ООН"

БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в понедельник призвал президента США Дональда Трампа принимать решения, подобные ракетному удару по военному аэродрому в Сирии, в рамках ООН.

"То, что мы наблюдаем сегодня, это эскалация. Я могу понять реакцию президента США после химической атаки, и это (атака) не в первый раз. Но его (Трампа) решение было принято вне международных рамок. Надо проходить (проводить обсуждение) через ООН", — сказал Рейндерс в эфире радиостанции Bel-RTL.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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