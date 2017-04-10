Роухани рассказал, как близко Россия и США были к конфронтации из-за Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Хасан Роухани, ссылаясь на российских официальных лиц, заявил, что Россия находилась в нескольких дюймах от конфронтации с США из-за американского ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

По словам Роухани, нанесение удара под предлогом химической атаки было не обосновано. "Был распространен газ, погибли люди. Мы предложили создать международную комиссию для выяснения обстоятельств этого вопроса, изучение которого, с нашей точки зрения, не вызывает трудностей", — цитирует иранского президента агентство ISNA.

"А если выяснится, что террористы пустили газ, что сделают США? Если террористы поймут, что каждый раз, выпуская газ, Америка их поддержит, что будет с регионом? Российские официальные лица говорили, что находились в нескольких дюймах от конфронтации", — добавил Роухани.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Как заявил позднее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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