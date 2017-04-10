Дамаск готов участвовать в "Астане"

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Дамаск пока не получал сведений о дате нового раунда переговоров по Сирии в Женеве, готов участвовать в новом раунде в Астане, когда получит приглашение, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая. Пятый раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН завершился 31 марта.

"Мы пока не слышали никаких предложений по поводу даты проведения следующего раунда в Женеве", — сказал Микдад.

Он отметил, что это будет зависеть в том числе от проведения переговоров в Астане, которые Дамаск считает важными.

"Встречи в Астане очень важные, и мы будем участвовать… пока страны-гаранты и Казахстан направляют нам приглашение", — сказал Микдад.

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