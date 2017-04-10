Замглавы МИД Сирии рассказал, кому выгодны удары США

11:5410.04.2017
(обновлено: 12:17 10.04.2017)
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ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Удары США по правительственным силам в Сирии направлены на поддержку тех, кто хочет провала межсирийских переговоров в Женеве и Астане, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.
"Эта агрессия — поддержка террористическим группировкам или всем, кто стремится к провалу усилий, которые прикладываются ООН или нашими российскими друзьями в Астане или в Женеве", — заявил Микдад.
По его словам, больше всех ударам США по аэродрому правительственных сил Сирии обрадовались запрещенные в РФ террористические группировки ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.
"Я считаю, что интересом США оказалась защита террористических группировок, потому что кто больше всех был рад этой американской агрессии — ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*, а ведь президент США (Дональд Трамп) раньше говорил, что будет с ИГ* бороться", — напомнил Микдад, подчеркнув, что странам мира пора прекратить ошибочную политику.
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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