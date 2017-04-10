Турция просит сделать встречу по Сирии в Тегеране перед "Астаной" закрытой

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Власти Турции попросили провести в Тегеране встречу стран-гарантов перед переговорами в Астане по Сирии в закрытом для прессы режиме, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Встреча в Тегеране запланирована на 18-19 апреля. Следующий раунд переговоров в Астане — на 3-4 мая.

"Турецкое правительство попросило организаторов встречи не допускать прессу, вероятно, чтобы ей не была известна позиция турецкого правительства", — заявил Микдад.

По его оценке, новый раунд переговоров в Астане будет зависеть от результатов этой встречи в Тегеране.

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