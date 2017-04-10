Озеров рассказал, зачем "Адмирал Григорович" вернулся в Средиземноморье

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович", вернувшийся в состав постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземноморье, является высокоэффективным кораблем, обеспечивающим огневую поддержку ВС САР в борьбе с террористами, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море после того, как в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск принял участие в двусторонних российско-турецких учениях, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Адмирал Григорович" — это достаточно эффективный корабль, с его палубы мы уже наносили удары по боевикам. Так что здесь речь идет не столько о моральной поддержке вооруженных сил Сирии в борьбе с террористами, сколько в огневой", — заявил Озеров.

По его мнению, у руководства Сирии "и без возвращения "Адмирала Григоровича" не было сомнений в поддержке со стороны России" в борьбе с терроризмом.

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