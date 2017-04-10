Озеров: Россия не собирается вести вооруженные действия с США в Сирии

РОССИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ВЕСТИ ВООРУЖЁННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С США В СИРИИ, ЗАДАЧА ВКС РФ И ЕЕ КОРАБЛЕЙ — ПОДДЕРЖКА ВС САР В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИСТАМИ, ЗАЯВИЛ ОЗЕРОВ

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