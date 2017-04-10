Глава МИД Австралии призвала Россию прекратить поддержку Асада

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп призвала РФ прекратить поддержку президента Сирии Башара Асада для совместного с западными странами решения сирийского кризиса.

"Пришло время России отказаться от поддержки Асада для того, чтобы мы могли выработать политическое решение, которое привнесет какой-то мир этой беспокойной земле", — заявила Бишоп в эфире передачи Sunrise телесети Seven Network

Правительство Австралии надеется, что США убедят Россию в необходимости прекращения поддержки Асада, отметила она. Бишоп также назвала удар США по авиабазе в Сирии "пропорциональным ответом" на инцидент с химоружием в сирийском Идлибе.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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