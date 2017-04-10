Сенатор Грэм: Асад "послал" Трампа, возобновив полеты с сирийской авиабазы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад "послал" американского президента Дональда Трампа, возобновив полеты с авиабазы, по которой США нанесли удар, считает американский сенатор Линдси Грэм.

Корреспондент РИА Новости в субботу сообщил, что база ВВС Сирии Шайрат, которая в пятницу подверглась ракетным ударам со стороны США, возобновила свою работу; сирийские боевые самолеты благополучно взлетают и садятся.

"Я думаю, что Асад, осуществив вылеты с этой базы, говорит Трампу "F you". Я думаю, он (Асад – ред.) допускает серьезную ошибку, поскольку если ты противник США и не беспокоишься о том, что Трамп может сделать в любой момент, то ты сумасшедший", — заявил Грэм в интервью телеканалу NBC.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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