Главы МИД G7 обсудят Сирию с коллегами из Турции и арабских стран

ЛУККА (Италия), 9 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано созвал специальное заседание по Сирии на полях саммита глав МИД "Большой семерки" в Лукке; как ожидается, во встрече также примут участие министры иностранных дел Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Катара.

Как сообщило в воскресенье агентство Ansa, решение о проведении встречи, которая состоится утром во вторник, было принято в ходе совместного телефонного разговора Альфано с коллегами из ФРГ, Великобритании и Франции с целью "перезапустить политический процесс в Сирии после решения (президента США) Трампа запустить ракеты (по сирийской аэродрому) и с целью избежать военной эскалации".