Косачев: Госдеп мог дистанцироваться от позиции Хейли в вопросе об Асаде

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Говоря о необходимости участия президента Сирии Башара Асада в процессе политического урегулирования в САР, глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон дистанцировался от утренних категоричных заявлений постпреда США в ООН Никки Хейли, по мнению которой политическое урегулирование в Сирии с Асадом невозможно, предполагает глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Тиллерсон заявил в интервью телеканалу CBS, что главным приоритетом для США в Сирии остается разгром группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а процесс политического урегулирования в стране потребует участия Асада. Хейли ранее в воскресенье заявила, что политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти Асада.

"Хотелось бы надеяться, что госдепартамент таким образом дистанцируется от значительно более категоричных заявлений представителя при ООН Никки Хейли, которая, как известно, вошла в состав кабинета Трампа в личном качестве и, теоретически, таким образом может действовать, не согласовывая свои заявления с госдепом. Посмотрим", — заявил Косачев РИА Новости.

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