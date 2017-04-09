Сирийская армия разгромила позиции "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Хама

ДАМАСК, 9 апр – РИА Новости. Сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в провинции Хама, сообщила сирийская государственная телерадиокомпания.

По сообщению телеканала, позиции и скопления боевиков из "Джебхат ан-Нусры"* были разгромлены в районе Аль-Латан. Кроме того, вблизи селения Маардис армейское подразделение вступило в боестолкновение с группой террористов, которые понесли большие потери в живой силе и технике.

Сирийская провинция Хама стала в последнее время местом ожесточенных боевых действий между армией и боевиками, наступающими из провинции Идлиб. Так, на днях сирийским войскам удалось снять блокаду исламистов с города Мхарде, населенного в основном христианами. Перед этим исламисты пытались взять город штурмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.