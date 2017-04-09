Курды освободили от ИГ* еще одну деревню возле сирийской Табки

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, освободили от ИГ еще одну деревню в окрестностях сирийской Табки, сообщило курдское агентство Hawar News. Десятки боевиков ИГ уничтожены.

В результате ожесточенных столкновений бойцы SDF освободили деревню Ибад, расположенную в 7 километрах к востоку от города Табка и к югу от деревни Сафсафах, также освобожденную от исламистов на днях. На данный момент бойцы SDF продолжают операцию против небольшой группы боевиков ИГ, которые остаются на территории деревни Ибад, сообщило агентство.

Именно из деревни Ибад накануне боевики ИГ производили ракетный обстрел Сафсафах, в котором ранения получили около 20 мирных жителей.

Также продолжаются столкновения еще в одном пригороде Табки, деревне Абадин. По данным Hawar News, в ходе боев в Абадин со вчерашнего дня убиты десятки боевиков ИГ. Тела 30 боевиков вместе с оружием и боеприпасами находятся у бойцов SDF.

Освобождение города Табка в 40 километрах к западу от "сирийской столицы" ИГ города Ракка является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Основной целью операции, в свою очередь, заявлено освобождение Ракки от ИГ.

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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