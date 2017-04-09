Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 нарушений

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие представители зафиксировали 10 нарушений, однако российская сторона их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (восемь), Латакия (три), Хама (два) и Деръа (одно)", — говорится в бюллетене, размещенном на сайте Минобороны РФ.

При этом турецкая сторона, по данным Центра, зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях Идлиб (одно), Дамаск (два), Деръа (три), Алеппо (три) и Латакия (одно). Отмечается, что российской частью представительства все 10 случаев не подтверждаются.

По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.

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