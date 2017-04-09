Конгрессмен: Трамп не должен был бомбить Сирию без одобрения Конгресса

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Член комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что президент США Дональд Трамп должен был получить одобрение Конгресса, прежде чем наносить удары по сирийскому аэродрому.

"Честно говоря, я не считаю, что (предыдущий президент США Барак) Обама должен был отправлять войска в Ирак и Сирию без одобрения Конгресса. И я не считаю, что этот президент (Трамп) должен был наносить этот удар без одобрения Конгресса", — заявил конгрессмен в эфире телеканала ABC.

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