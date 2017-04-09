Главы генштабов Сирии и Ирана обсудили авиудар США по авиабазе Шайрат

ДАМАСК, 9 апр – РИА Новости. Главы генштабов Сирии и Ирана обсудили удар американских ракет по сирийской авиабазе Шайрат, сообщила сирийская государственная телерадиокомпания.

"Начальник Генштаба армии и вооруженных сил (Сирии) Али Абдалла Аюб провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Бакери, который выразил поддержку его страной Сирии в ее борьбе с терроризмом и осудил американскую агрессию против авиабазы Шайрат. Бакери подтвердил, что американская агрессия является вопиющим нарушением суверенитета Сирии и норм международного права", — сообщил телеканал.

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