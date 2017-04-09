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Война в Сирии
Война в Сирии

Хейли: причастность Асада к химатакам доказывают секретные материалы

16:3409.04.2017
(обновлено: 16:45 09.04.2017)
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo/ Seth Wenig

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Администрация США сделала вывод о причастности властей Сирии к химическим атакам против мирных жителей на основе секретных данных, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© AFP 2017/ Omar haj Kadour
Сенатор Ричард Блэк: власти Сирии не могли совершить химатаку в Идлибе

Ранее сирийская оппозиция сообщила о многочисленных жертвах химатаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и обвинила в случившемся правительственные войска. Несмотря на опровержения со стороны Дамаска и призывы России провести расследование трагедии, корабли ВМС США в ночь на пятницу выпустили десятки крылатых ракет по аэродрому Шайрат, с которого якобы был нанесен удар.

"Во время наших встреч (в администрации США – ред.) на этой неделе нам рассказывали о доказательствах, нам показывали доказательства, президент видел доказательства. Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что когда они (разведка США – ред.) смогут рассекретить их, они это сделают", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, есть ли у США доказательства причастности президента Сирии Башара Асада к химическим атакам.

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© AP Photo/ Mary Altaffer
Запад боится расследовать инциденты с химоружием в Сирии, заявил Сафронков
Она также сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео связывался со своими международными партнерами и "делился с ними доказательствами и информацией, которая у него есть".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© Ruptly
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Война в Сирии
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alexandr Alex
Покажите нам секретные данные! Как они могут быть секретными? В чем там секрет? Когда есть что скрывать- вот это секрет. А тут достаточно показать всем, что он это сделал " вот смотрите он закладывает химикаты, вот он нажимает кнопку, он хотел этим добиться того то". Тогда Россия не будет защищать его. Но пока все выглядит как очередное вранье. Ни один нормальный человек не будет сочувствовать тому, кто использует химическое оружие. Но рассекретите вы уже все.
16:54
09.04.2017
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maks.chuprin.87
Из разряда: "детский сад, ясельная группа"-мол у нас есть доказательства, но мы вам их низа что не покажем-это типа секрет... А секрет, потому что у них нечего нет-кроме вранья, Хусейн тому свидетель...
17:05
09.04.2017
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