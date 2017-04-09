Лидер иракских шиитов призвал Асада уйти в отставку "из любви к Сирии"

МОСУЛ, 9 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Духовный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр в специальном заявлении призвал сирийского президента Башара Асада уйти в отставку "из любви к Сирии" и чтобы избежать войны.

Ас-Садр сделал заявление после удара американских военных по авиабазе в Сирии. Ранее сирийская оппозиция сообщила о многочисленных жертвах химатаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и обвинила в случившемся правительственные войска. Несмотря на опровержения со стороны Дамаска и призывы России провести расследование трагедии, корабли ВМС США в ночь на пятницу выпустили десятки крылатых ракет по аэродрому Шайрат, с которого якобы был нанесен удар.

"Я считаю, что было бы справедливым, если бы президент Башар Асад подал в отставку и отказался от власти из любви к любимой Сирии, чтобы ее обошли стороной трагедии войны и контроль террористов. Передать управление (страной) стоит влиятельным представителям народа", — приводятся в заявлении слова иракского духовного лидера.

В то же время ас-Садр раскритиковал решение президента США Дональда Трампа атаковать авиабазу сирийских ВВС в Сирии и предостерег его от "второго Вьетнама".

"И нельзя прибегать к двойным стандартам…, в то время как беззащитные мирные жители в Мосуле подвергаются бомбардировкам", — следует из текста заявления.

Ас-Садр получил известность как лидер восстания против американского вторжения в 2004 году, а в апреле 2016 года он возглавил массовые демонстрации в Багдаде против коррупции с призывом к реформам и смене министров.

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