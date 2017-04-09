Пушков опасается, что США после Сирии могут нанести ракетный удар по КНДР

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США после обстрела сирийской базы могут расширить географию ракетных ударов за счёт КНДР, не исключает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передало, что ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова.

"Вдохновленный "успехом" удара по Сирии, (президент США Дональд) Трамп отправил ВМС США к берегам КНДР. География ракетных ударов может быть расширена. Крайне опасно", — написал российский парламентарий в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

В воскресенье председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров не исключил РИА Новости, что отправка ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову говорит об опасности ракетного удара США по военным объектам КНДР. По его мнению, на такой шаг президента США может подтолкнуть отсутствие единодушного осуждения со стороны членов СБ ООН удара США по авиабазе в Сирии, а также ядерная угроза со стороны Северной Кореи.

Как ранее сообщали СМИ, Совет по национальной безопасности США передал Трампу доклад о возможных ответах на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.

Американские чиновники считают, что 5 апреля КНДР провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Как отметил источник Рейтер в Белом доме, ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.

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