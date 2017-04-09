США пытались поднять боевой дух террористов ударами по Сирии, заявил Асад

ХОМС (Сирия), 9 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. США, совершив ракетные удары по авиабазе в Сирии, пытались поднять боевой дух террористов, но достичь своих целей Вашингтону не удалось, заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"США провалились в достижении своих целей этой агрессией, пытаясь поднять боевой дух поддерживаемых ими террористических группировок после побед сирийской армии и народа, которые доказали, что они настроены уничтожить терроризм на каждом клочке сирийской земли", — цитирует слова Асада сирийское национальное агентство SANA.

Роухани, в свою очередь, "выразил свое резкое осуждение американской агрессии на сирийской земле" и подтвердил, что "американская агрессия является грубым нарушением сирийского суверенитета и всех международных правил и договоров", сообщает SANA.

"Роухани подчеркнул, что Иран стоит на стороне сирийского государства в борьбе с терроризмом", — отметило агентство.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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