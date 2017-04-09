Турция заявила, что Россия бездействует на фоне срыва перемирия в Сирии

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва не предпринимает необходимых шагов в связи с нарушениями перемирия в Сирии, о чем он информировал в телефонном разговоре своего российского коллегу Сергея Лаврова.

"Турция по-прежнему привержена прекращению огня в Сирии, однако Россия должна прекратить настаивать на том, что Башар Асад должен остаться на посту лидера страны. Я сказал своему российскому коллеге, что Москва не предпринимает необходимых шагов в связи с нарушением в Сирии режима прекращения огня", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала TRT в воскресенье.

Ранее в МИД РФ позитивно оценили роль Анкары в урегулировании в Сирии, отмечая, что "Турция — один из гарантов поддержания режима прекращения огня", и называя сотрудничество с ней конструктивным.

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