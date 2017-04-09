Турция заявила, что Россия бездействует на фоне срыва перемирия в Сирии

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва не предпринимает необходимых шагов в связи с нарушениями перемирия в Сирии, о чем он информировал в телефонном разговоре своего российского коллегу Сергея Лаврова.
Ранее в МИД РФ позитивно оценили роль Анкары в урегулировании в Сирии, отмечая, что "Турция — один из гарантов поддержания режима прекращения огня", и называя сотрудничество с ней конструктивным.
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