Курды ликвидировали 12 боевиков ИГ* у сирийской Табки

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, продолжают штурмовать город Табка на севере Сирии, им удалось войти в ее пригород – поселок Абадин, убиты 12 боевиков "Исламского государства"*, курдское агентство Hawar News.

По данным агентства, минувшей ночью боевики ИГ* обстреляли деревню Сафсафах в пригороде Табки. После этого бойцы SDF перешли в атаку. Были ликвидированы 12 боевиков. Ранним утром бойцы SDF вошли в деревню Абадин. Сейчас на территории деревни идет бой.

Освобождение города Табка в 40 километрах к западу от "сирийской столицы" ИГ города Ракка является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Основной целью операции, в свою очередь, заявлено освобождение Ракки от ИГ.

Основой "Сирийских демократических сил" являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>