Косачев назвал слова Хейли о невозможности урегулирования в Сирии саботажем

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал саботажем заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая назвала невозможным политическое урегулирование сирийского конфликта при власти Башара Асада.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN заявила, что политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента страны Башара Асада.

"Называя вещи своими именами, это прямой саботаж усилий мирового сообщества запустить процесс политических переговоров между властями и оппозицией. Мнение США прочитают в рядах как умеренной, так и вооруженной оппозиции. И какой смысл после этого ехать в Астану или в Женеву, спросят они?", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Комментарии Хейли прозвучали после удара США по базе ВВС Сирии и в развитие заявлений Белого дома о том, что США готовы и примут дополнительные меры для "защиты своих национальных интересов" на Ближнем Востоке. Тем самым Хейли дословно повторила заявления прежней администрации Барака Обамы, которую до своего избрания критиковал Дональд Трамп за излишнее вмешательство в дела других стран.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>