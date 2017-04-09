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Война в Сирии
Война в Сирии

Постпред США в ООН: урегулирование в Сирии невозможно без ухода Асада

05:3409.04.2017
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Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента страны Башара Асада, считает постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
Тиллерсон рассказал о приоритетах США в Сирии
"Нет никакого варианта, при котором политическое решение произойдет с Асадом во главе режима. Если вы посмотрите на ситуацию (в Сирии – ред.), то тяжело представить мирное и стабильное правительство с Асадом", — заявила Хейли в интервью телеканалу CNN.

Комментарии постпреда прозвучали после удара США по базе ВВС Сирии и в развитие заявлений Белого дома о том, что США готовы и примут дополнительные меры для "защиты своих национальных интересов" на Ближнем Востоке. Тем самым Хейли дословно повторила заявления прежней администрации Барака Обамы, которую до своего избрания критиковал Дональд Трамп за излишнее вмешательство в дела других стран.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Alex Brandon
Трамп поблагодарил южнокорейского лидера за поддержку ударов по Сирии
Буквально за несколько дней до удара в Белом доме заявляли, что правление Асада в Сирии — это "политическая реальность", с которой надо считаться. Однако затем после сообщений о химической атаке 4 апреля в сирийской провинции Идлиб Трамп резко поменял свое мнение. В итоге в ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что именно с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

По мнению Хейли, "смена режима" в Сирии произойдет, потому что "все стороны увидят, что Асад — это не тот лидер, который нужен в Сирии".

Президент США Дональд Трамп. Архивное Фото.
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
NI рассказал, что потерял Трамп, нанеся удар по Сирии
Вместе с тем она отметила, что уход сирийского президента — это не единственный приоритет для США.

"Есть несколько приоритетов. Убрать Асада – не единственный. Мы пытаемся разбить ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). Во-вторых, мы не видим мирной Сирии, если там Асада. В-третьих, убрать оттуда иранское влияние и затем, наконец, двигаться в сторону политического урегулирования, потому что в конце концов это сложная ситуация", — сказала постпред.

Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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"Хорошо представили США": Трамп похвалил военных за ракетный удар по Сирии
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Ситуация в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© REUTERS/ Ammar Abdullah
Эксперт считает, что "химическая атака" в Идлибе могла быть постановочной
Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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