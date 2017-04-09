Тиллерсон заявил о важности переговоров в Астане и Женеве по Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что частью решения сирийского конфликта являются переговоры всех сторон, которые позволят запустить политический процесс.

"Очевидно, что для этого требуется участие режима при поддержке его союзников. Мы надеемся, что Россия решит сыграть конструктивную роль, поддержав прекращение огня через свои переговоры в Астане, а также в конечном счете через Женеву", — заявил он в интервью CBS

Пятый раунд переговоров под эгидой ООН завершился в Женеве 31 марта. Два независимых друг от друга источника сообщили ранее РИА Новости, что новый раунд переговоров в Женеве запланирован на середину мая, после встречи по Сирии в Астане. Очередной раунд переговоров в Астане состоится 3-4 мая.

Как сообщили ранее в МИД Казахстана, эскалация конфликта в Сирии ставит под угрозу договоренности, достигнутые в рамках Женевского и Астанинского процессов. Зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН заявил, что призывы США к политическому урегулированию в Сирии лицемерны после нанесения военных ударов. В то же время, по мнению главы МИД Италии Анджелино Альфано, авиаудар США по сирийскому аэродрому парадоксально может дать толчок замедлившемуся в последние месяцы процессу переговоров по урегулированию в Сирии.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>