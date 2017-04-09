Тиллерсон рассказал о приоритетах США в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что главным приоритетом США является борьба с террористической группировкой "Исламское государство"*.
"Мы считаем, что нашим первостепенным приоритетом является победа над ИГ", — ответил Тиллерсон на вопрос ведущего телеканала CBS о том, рассматривается ли вопрос об интервенции США в Сирию.
Тиллерсон, находясь на прошлой неделе с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны.
Эту же позицию подтвердили и в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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