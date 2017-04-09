Тиллерсон рассказал о приоритетах США в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что главным приоритетом США является борьба с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Мы считаем, что нашим первостепенным приоритетом является победа над ИГ", — ответил Тиллерсон на вопрос ведущего телеканала CBS о том, рассматривается ли вопрос об интервенции США в Сирию.

"Когда угроза ИГ* уменьшится или будет ликвидирована, я думаю, мы сможем обратить внимание непосредственно на стабилизацию ситуации в Сирии", — добавил он.

Тиллерсон, находясь на прошлой неделе с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны.

Эту же позицию подтвердили и в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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