Больше половины немцев считают удар США по базе в Сирии неверным шагом

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Только 26% немцев посчитали ракетный удар США по сирийской базе правильным шагом, об этом свидетельствует опрос, проведенный организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

Более половины немцев (59%) придерживаются обратного мнения. Вдобавок к этому 80% опрошенных заявляют, что США нужно воздержаться от дальнейших ударов. Их продолжения требуют лишь 9% респондентов.

Опрос прошел 7 апреля, в нем приняли участие 500 человек.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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