Лавров заявил Тиллерсону, что армия Сирии не применяла химоружие в Идлибе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности, сообщает МИД РФ.

"Министром (главой МИД РФ Лавровым — ред.) также отмечено, что утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте в Facebook.

Президент США Дональд Трамп назвал удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых. Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения и возложило ответственность за случившееся на боевиков.

Минобороны сообщило, что сирийская авиация нанесла удар на окраине Хан-Шейхуна по складу боеприпасов террористов. Там находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Инцидент уже расследуют ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали выводов о возможных виновниках произошедшего.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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