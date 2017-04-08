Лавров обсудил с Тиллерсоном удар США по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном американский удар по авиабазе в Сирии, сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

Министр иностранных дел отметил, что США своими действиями лишь играют на руку экстремистам, создавая "дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности". "Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", — сообщили в ведомстве.

Лавров отверг обвинения в адрес властей Сирии в применении химоружия и призвал провести "тщательное, беспристрастное и профессиональное" расследование инцидента в провинции Идлиб. "Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", — добавили в МИД.

В ночь на пятницу ВМС США нанесли удар крылатыми ракеами по аэродрому "Шайрат" в провинции сирийской провинции Хомс в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Москва расценила данные действия как агрессию против суверенного государства и приостановила действие меморандума о безопасности полетов в Сирии.