Лавров обсудил с Тиллерсоном удар США по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном американский удар по авиабазе в Сирии, сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.
Лавров отверг обвинения в адрес властей Сирии в применении химоружия и призвал провести "тщательное, беспристрастное и профессиональное" расследование инцидента в провинции Идлиб. "Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече", — добавили в МИД.
Москва расценила данные действия как агрессию против суверенного государства и приостановила действие меморандума о безопасности полетов в Сирии.
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