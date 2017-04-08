Эксперт считает, что "химическая атака" в Идлибе могла быть постановочной

РИГА, 8 апр — РИА Новости. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин считает, что "химическая атака" в сирийском Идлибе, которая стала поводом для ракетного удара США по позициям сирийской армии, могла быть постановочной.

"(Президент Сирии Башар — ред.) Асад не мог использовать химическое оружие. Во-первых, у него его просто нет. Международные инспекторы об этом отчитались еще год назад. К тому же, такие действия ему невыгодны — он объективно побеждает. И даже технически он это дело не мог осуществить, судя по той картинке, которую мы видели в СМИ", — сказал Никулин в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

"Я думаю, что террористические организации могли захватить какую-то часть химического оружия. У Асада же сейчас ничего не осталось. Кроме них никому не было выгодно применять это оружие. И то, как отреагировали США, это доказывает. Они нанесли удар без всякого расследования", — отметил эксперт.

Он также считает, что в случае применения химического оружия сирийской армией последствия были бы гораздо страшнее.

"Если бы была применена ракета с зарином, то была бы накрыта гораздо большая площадь. Квадратный километр, как минимум. Газ же применили как-то иначе. И еще, что говорит в пользу того, что это похоже на постановку. Я вижу пострадавших мужчин и детей, но не вижу женщин. На них что, газ не действует? Все это наводит на мысли о возможной постановке", — сказал Никулин.

Сирийские оппозиционеры 4 апреля заявили о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку они возложили на правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.