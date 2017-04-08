Лавров обсудил с главой МИД Германии удар США по авиабазе в Хомсе
20:4708.04.2017
(обновлено: 20:58 08.04.2017)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его немецкий коллега Зигмар Габриэль обсудили по телефону ситуацию в Сирии после удара США по авиабазе в Хомсе, сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.
"Министры обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных вооруженными силами США ударов по сирийским правительственным войскам в ночь на седьмое апреля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Лавров "подробно изложил российскую позицию в отношении незаконных действий Вашингтона, являющихся актом агрессии и грубым нарушением норм международного права, противоречащим задачам борьбы с международным терроризмом, подрывающим региональную и глобальную безопасность".
Уточняется, что российский министр "особо указал на то, что аргументы США в поддержку своей незаконной вооруженной акции, в частности, ссылки на применение сирийскими войсками химического оружия в Идлибе 4 апреля с.г., недостоверны и неубедительны".
"С российской стороны была подчеркнута необходимость тщательного расследования произошедшего и установления фактов. Министры согласились с необходимостью полного и безусловного выполнения положений резолюции 2254 СБ ООН", — добавляется в сообщении.
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В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.