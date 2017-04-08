Лавров обсудил с главой МИД Германии удар США по авиабазе в Хомсе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его немецкий коллега Зигмар Габриэль обсудили по телефону ситуацию в Сирии после удара США по авиабазе в Хомсе, сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

"Министры обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных вооруженными силами США ударов по сирийским правительственным войскам в ночь на седьмое апреля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров "подробно изложил российскую позицию в отношении незаконных действий Вашингтона, являющихся актом агрессии и грубым нарушением норм международного права, противоречащим задачам борьбы с международным терроризмом, подрывающим региональную и глобальную безопасность".

Уточняется, что российский министр "особо указал на то, что аргументы США в поддержку своей незаконной вооруженной акции, в частности, ссылки на применение сирийскими войсками химического оружия в Идлибе 4 апреля с.г., недостоверны и неубедительны". © РИА Новости, Инфографика Перейти в фотобанк Ракетный удар США по сирийской авиабазе

"С российской стороны была подчеркнута необходимость тщательного расследования произошедшего и установления фактов. Министры согласились с необходимостью полного и безусловного выполнения положений резолюции 2254 СБ ООН", — добавляется в сообщении.