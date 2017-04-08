Главы генштабов России и Ирана обсудили ракетные удары США в Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Бакери и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудили по телефону ракетные удары США в Сирии, договорившись усилить противоборство терроризму, передает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу генштаба ВС Ирана.

"Обе стороны в ходе телефонного разговора осудили ракетный удар США по авиабазе ВС Сирии и сочли его явной агрессией по отношению к независимой стране", — говорится в сообщении агентства.

"Борьба с терроризмом продолжается, операции против них будут усилены", — отмечает агентство.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>